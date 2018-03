Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :Selon Nintendo, il faudra eviron 10 minutes pour construire le Toy-Con RC Car. Le plus long à fabriquer reste le Toy-Con Robot, qui nécessitera entre 3 et 4 heures. En combinant tous les accessoires du Variety Kit, il faudra prévoir 10.6 heures. Donc presque 15 heures seront nécessaires si vous prenez les deux kits. Pour rappel, Nintendo Labo sortira le 27 avril 2018...Source : https://nintendosoup.com/how-long-it-takes-to-build-nintendo-labo-toy-con/

Who likes this ?

posted the 03/31/2018 at 06:39 AM by link49