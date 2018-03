Ayant reçu 1 semaine de congés de GK,, ce fût l'occasion pour moi de m'essayer, davantage au dernier titre signé, qui n'est qu'autre que, voilà ce que j'en pense après quelques heures de jeu.Au final je le trouve pas si catastrophique hormis le modeet la posterisation (c'est comme ça pour l'ensemble des jeux, sur Pro aussi) et cette satanéequi gère le réseau comme une m... elle fait que deco, je lag comme pas permis, je me demande si c’est pas un problème de composants là, de la carte réseau notamment.En parlant du, je dois dire que c'est le premier jeu, du moins de ce que j'ai pu tester jusqu'ici, celui qui propose un vrai gap entre le mode( sans donc ) et, c'est le jour et la nuit comme vous pouvez le constater sur ces images perso, je préfère 100 fois avec le modeactivé vous l'aurez compris, mais la postéristation gâche vraiment cela !HDR ONHDR OFFJe trouve pour commencer la DA superbe, environnante (les personnages par contre ont le charisme d'une huitre) tout comme le sound design, l'eau est juste sublimissime, la plus belle à ce jour clairement.J'ai beaucoup aimé aussi le principe de base de partir à la recherche de trésors, menant à l'exploration et te poussant à réfléchir un minimum avec une pincée de stress en levant la voile, surtout quand tu joues seul, difficile de suivre le cap tout en pilotant le bateau et en faisant de multiples aller-retour pour voir si tu vas dans la bonne direction.Bon je vais être honnête, je m'en suis au bout d'un moment vite lassé, c'est pour ça que j'ai tenté d'y jouer à plusieurs, notamment avec Yannick des, Geoffrey qui nous a très bien expliqué les objectifs du jeu et une autre personne dont j'ai oublié le prénom, désolé à lui !Bref alors oui j'ai trouvé ça plus fun c'est certain, mais là aussi, de ce que j'ai trouvé, c'est un avis personnel, on fait vite le tour, Yannick aussi d'ailleurs a conclu la même chose, il est celui qui a le moins apprécié des 4.Mais honnêtement y’a moyen d’en faire un bon jeu, car l’ambiance est vraiment top, le problème c’est surtout les combats, plus minimaliste tu meurs, très lents, aucun challenge, il n'y a aucun but réel, un bestiaire très, très limité, c'est globalement assez vide, on peut clairement se demander ce que a faitpendant 5 ans, le contenu du jeu ne justifie pas tant d'années de dev.En conclusion tout repose sur le rôle play avec ton équipage, c'est son argument principal, encore faut-il trouver une bonne team, mais je pense que en l’abscence d’ajouts de contenu rapidement le sentiment de lassitude gagne pas mal de joueurs. En tout cas, malgré ce long listing de défaut, de ce que j'ai que j’ai joué j’ai passé un bon moment.Après ma période d'essai de 1 mois suffira et je ne renouvèlerais ni mon abonnementni, j'attendrais l'pour le renouveler afin de voir ce que proposera la MAJ du jeu, car oui ils en font une tout les 3 mois, ça tombe à l'E3 donc.