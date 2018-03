Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Toute nouvelle concernant le développement du jeu Kingdom Hearts 3 est une bon à prendre. Aujourd'hui, nous avons appris que les enregistrements vocaux en anglais sont en cours. En effet, le doubleur d'Hadès révéle qu'il travaille sur le jeu Kingdom Hearts 3, ce qui signifie que le développement du titre doit être presque terminé. Évidemment, il reste encore beaucoup à faire avant la sortie du jeu, mais le fait que les acteurs de la voix anglophones enregistrent leurs voix est de bon augure pour une sortie avant la fin de 2018. Pour rappel, le titre sortira sur Ps4 et Xbox One, mais n'a pas de date de sortie officielle...Source : https://powerup-gaming.com/2018/03/30/kingdom-hearts-3-development/

posted the 03/30/2018 at 07:32 PM by link49