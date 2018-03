Psyonix annonce aujourd'hui tous les détails de la prochaine mise à jour de Rocket League sur Switch. L'update va, entre autres, permettre d'augmenter la définition du jeu aussi bien en mode portable (de 1024x576 à 1280x720) que sur le dock (1280x720 à 1664x936). Disponible à partir du 3 avril prochain, elle introduira également deux modes d'affichage : le mode "Performance" qui mettra l'accent sur le 60fps, et le mode "Qualité" qui compensera son affichage à 30fps par diverses améliorations comme une meilleure profondeur de champ, des ombres dynamiques et du lens flare.



Enfin, Psyonix annonce que la capture vidéo sera ajoutée afin que les joueurs puissent enregistrer leurs plus beaux buts.