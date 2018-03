Dans un livestream, les développeurs ont en effet dévoilé que le patch pour la Xbox One X de Microsoft sera disponible à partir du 12 avril. Il fera partie d'une plus grosse mise à jour, la version 1.8.1, qui inclura deux Missions Légendaires, deux Évènements Mondiaux, des modifications concernent le taux d'apparition des Technologies de la Division, et donc de la 4K pour les consoles compatibles. Les informations sont pour le moment assez maigres concernant ce patch pour Xbox One X, mais Ubisoft parle de rendu 4K, d'un filtrage anisotropique plus élevé ainsi que de reflets, ombres et détails améliorés.