...et qui en plus lit tout de travers pour ne voir que ce qui l'intéresse.



Je tiens à faire ce petit article sur ce site car cela fait déjà plusieurs années que je suis sur ce site (et sur l'ancien jeux-france) et que je vois encore et encore les mêmes arguments à deux francs pour démonter un article et crée des débats qui n'ont pas lieu d’être. Mais je crois que la vie de certains ici ne se résume qu'à venir déposer des grenades un peu partout pour se sentir un peu vivant.



Tout d'abord si t'es pas d'accord, essaie d'argumenter, parce que la plupart du temps tu viens chouiner sur les articles avec aucun argument valable à part ta haine ou ton incapacité à accepter que quelqu'un d'autre n'aime pas ce que tu aimes. Donc si t'as rien à dire d'intelligent, passe ton chemin, ca vaut mieux pour toi.



Et pour finir, relis bien l'article que tu veux contre argumenter, parce que la plupart du temps tu fais dire à son auteur des choses qui ne sont à aucun moment dit. Combien de fois j'ai lu que "tel argument n'était pas valable", alors que l'argument cité n'existe pas dans l'article. Ca s'appelle de la fake news, des fausses preuves.



En conclusion, une discussion devient intéressante quand deux intervenants parlent calmement d'un sujet en donnant leur point de vue, pas en balançant des clichés et des contre vérités pour essayer d'avoir la main sur la conversation. Mais je crois qu'on peut rever sur ce site pour avoir un ensemble de commentaires qui fassent avancé le débat et les point de vue sans que ça tourne à du fanboy aveugle, de la stupidité affiché ou pire de l'insulte gratuite.