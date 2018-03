Voici des Rumeurs concernant le jeu Super Smash Bros. sur Nintendo Switch :Les Ice Climbers, présents dans l’opus Wii, mais pas WiiU et 3DS à cause de la puissance de cette dernière, feraient leurs retours dans l’opus Nintendo Switch. Il y aurait un Mode Histoire jouable à deux en coop. De plus, les combattants d’éditeur-tiers seraient bien représentés. Enfin, il s’agirait bien d’un nouveau jeu. On devrait surement en apprendre plus sur ce jeu, et voir si cela se confirme, lors de l’E3 2018…Source : https://gamerant.com/super-smash-bros-switch-ice-climbers/