Du jour au lendemain, mon fils s'est mis à hurlé à la lune (= à mes oreilles) que la New 3DS ne s'allume plus. Chose vérifiée car même chargé, j'allume, le voyant se met en bleu puis s’éteint aussitôt après un "cloc".



J'ai ouvert la console (qui n'est plus garanti de tout façon) pour enlever la batterie et tester l'allumage sans, en étant branché.



ça ne marche pas : la console réclame automatiquement qu'une batterie soit connectée pour s'allumer. Soit.



Mais voilà le prob : la batterie semble gonflée

Arrondie des deux faces.



Elle est pas censée être bien plate la batterie ?

Si c'est le cas, le prob vient de là mais je veux être sûr avant d'aller en racheter une je ne sais où.