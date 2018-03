Salutations !



J'écris ce modeste article pour vous informer de l'annonce d'un jeu de stratégie et d'exploration développé par un studio français : Warhammer 40,000 : Mechanicus.



Développé par les Angoumoisins de Bulwark Studio et édité par Kasedo Games, le jeu a été annoncé le 21 février à travers ce teaser.







Et ce lundi, un nouveau trailer révélant l'antagoniste du titre fut mis en ligne.







Et un long entretien avec le producteur du titre est également à disposition avec quelques séquences de gameplay.







Warhammer 40,000 : Mechanicus est donc un jeu mêlant de la tactique au tour par tour, de l'exploration et de la gestion.

Il faudra adapter la composition et l'équipement de son escouade ainsi que prendre des décisions pouvant altérer le déroulement du scénario et la progression de l'escadron au sein des différents environnements inhospitalier.



N'ayant pas vu d'articles sur Gamekyo à ce sujet, je me suis dit que j'allais le faire. Surtout que, connaissant bien le développeur, il mérite vraiment un peu plus d'exposition. Et je peux attester de leur implication à être le plus respectueux possible de l'univers.



Le jeu est prévu sur PC, Max, Linux durant le courant de l'année 2018.

Steam Store - http://store.steampowered.com/app/673880/Warhammer_40000_Mechanicus/