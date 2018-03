C'est une image intriguante que vient de récemment poster Joakim " Konjak " Sandberg, créateur de Iconoclasts, sur son compte twitter, celle d'une main qui allume un interrupteur, ou une " switch " en anglais. Ce type de teasing renvoie directement à la façon dont Blizzard s'est amusé avec la communauté en postant l'image d'un interrupteur à l'effigie d'un démon du jeu Diablo, amenant à penser à une éventuelle sortie du troisème volet sur Switch.Est-ce un signe que son nouveau jeu sortira bel et bien sur la Switch ? Konjak avait déjà fait part de son envie de porter le jeu sur la console hybride. Après tout, le jeu tourne sur un moteur que la Switch supporte et le jeu, quelque peu negligé sur PC, pourrait aisément trouver sa place dans l'eShop...Pour rappel, Iconoclasts est l'autre indé star de ce début d'année, aux cotés de Celeste, et qui fut déjà sorti sur PC, PS4, et Vita. Dans ce jeu type Metroidvania, on incarne une mécanicienne nommée Robin et on la suit à travers une histoire intriguante et sombre, un level-design intéressant, une jouabilité réjouissante, et une OST sympathique. Fruit du travail autodidacte de son créateur Konjak, qui a bossé dessus pendant 7 ans, Iconoclasts a toutes les raisons du monde pour venir sur la Switch.Seriez vous prêt à repasser à la caisse pour ce jeu ?