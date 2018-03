Sorti en 1982, le Commodore 64 a été l'un des ordinateurs les plus influents de sa génération.



Vendu entre 17 et 25 millions d'exemplaires dans le monde entier (les sources sont variées et il est difficile de s'y retrouver), le Commodore 64 a marqué les joueurs avec des titres incroyables : la série Boulder Dash, Exile, Paradroid, la série des Last Ninja, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Bubble Bobble, Pirates !, le fameux jeu de rôle Ultima IV: Quest of the Avatar qui a élevé Lord British au rang de grand gourou interplanétaire, le légendaire jeu de karaté IK+ et avant lui Bruce Lee, Turrican et sa suite Turrican II: The Final Fight, Defender of the Crown, Maniac Mansion, Supremacy, le clone de R-Type : Katakis, le plagiat de Super Mario : Great Giana Sisters, j'en passe et des meilleurs. Et notamment tous les hits d'arcade de Sega, Capcom, etc. souvent plutôt bien convertis (Haaa Bionic Commando et sa musique entêtante).



Les fans de C64 ne manqueront pas d'ailleurs pas de me lyncher en ne citant pas leur titre fétiche mais que voulez-vous le Commodore 64 a une ludothèque tout simplement incroyable.



Des passionnés de cette machine ont lancé il y a quelques temps une campagne de financement participatif pour donner naissance à un C64 Mini.



Certains crieront à l'opportunisme commercial à l'heure où un florilège de consoles rétro réapparaissent mais le C64 Mini, c'est aussi un projet ouvert.



Vous pouvez lancer vos propres jeux via une clé USB, vous passer du clavier virtuel en utilisant là encore un clavier USB et cerise sur le gâteau, un basic est intégré pour lancer les commandes comme à la grande époque.



Le seul défaut de cette machine c'est son joystick, tout simplement peu ergonomique et complètement désuet en terme de maniabilité. On peut heureusement brancher des bons joypads plus actuels.



Je me suis fendu d'une petite vidéo sur le sujet que je vous invite à découvrir.

Gunhed TV - http://youtu.be/BrqER65A3vU