Qu’est ce que j’ai a dire sur ce jeu?Il est beau, bien double en japonais (ou anglais si vous voulez) bien ecris j’ai appreciez son humourTout debute avec un garcon recherchant son pere disparus a la sortis du metro il rencontre alors un pikachu avec lequel lui seul arrive a communiquer, la suite dans le jeuLes enigmes sont bien meme si facile , le scenarios est sympas mais ne reponds a toute les questions( ca sent la suite sans spoil) ah oui pas de 3D relief et c’est dommageBref un petit jeu de mystere dans l’univers de pokémon sympas, mais pas d’un niveau d’un certains Phoenix Wright!Ceux qui ont finis faut qu’on parle de la fin et des manques d’explication en MPSi vous avez des question allez en commentaires