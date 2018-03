Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World et Dragon Ball FighterZ :VgChartz a mis le Top à dater du 03 février 2018. Capcom aurait écoulé 3 244 091 exemplaires de son jeu Monster Hunter World au total. Pour rappel, Capcom avait annoncé avoir distibué 5 millions de son jeux en 3 jours. De plus, Bandai Namco aurait écoulé 609 081 exemplaires de son jeu Dragon Ball FighterZ depuis son lanement.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première et la Xbox One dépasserait les 36 millions...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43135/Global/