Ubisoft va commercialiser une figurine de Shay Patrick Cormac le héro du jeu Assassin's Creed Rogue.Pourquoi ne pas avoir fait une édition limitée avec le jeu ???La figurine est entièrement en PVC et mesure 24cm de hauteur.Pour le moment, cette figurine est disponible uniquement sur la boutique Ubistore au prix de 59.99€Avec une réduction de 20% avec les points Uplay.

posted the 03/30/2018 at 12:37 PM by leblogdeshacka