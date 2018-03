Sources :



Le PS VR gagne ainsi une prise casque stéréo en mini-jack à l'arrière, avec un système d'intégration du câble pour éviter qu'il ne pendouille et ne gêne l'utilisateur.



Par ailleurs, le casque se relie désormais au boîtier de calculs — lui-même relié au secteur, au téléviseur en HDMI et à la console en USB — via un unique câble plus mince. En d'autres termes, le casque est plus simple à brancher et la liberté de mouvement est améliorée.



L'autre nouveauté concerne la gestion du HDR. Le boîtier de la première version du PS VR n'était en effet pas capable de transmettre les informations HDR au téléviseur, ce qui obligeait à le débrancher pour profiter d'un jeu HDR. La nouvelle version corrige le problème avec un support du HDR passthrough. Dommage pour les acheteurs de la V1 en revanche, le nouveau boîtier n'est pas vendu seul et n'est de toute façon pas compatible avec le premier PS VR.



Hello GamekyoIl paraîtrait que lesoit déjà sorti en Europe, mais sous silence complet...Alors qu'il est explicitement identifié dans les magasins et sites de ventes étrangers, aucune boutique française n'a l'air de le proposer au premier coup d'oeil.Après quelques recherches, j'ai appris que la nouvelle version du casque VR de Sony est disponible en France sous la référence...Il est dispo chez Cultura et Boulanger, qui ont appliqué le nouveau prixPour rappel, les différences avec la V1 :