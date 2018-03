Bonjour à tous le monde,Je me permets de faire ce petit billet pour vous partager une (possible) information sur le retour de la franchise Donkey Kong, après la pépite Tropical Freeze.En effet, la branche italienne de Nintendo a récemment partagé (avant d'être supprimée) une photo sur son compte instagram, ou on peut y lire :ce qui signifie en gros : Jamais deux sans trois.A savoir que cette filiale avait également "annoncé" (avant que la maison mère l'officialise) le report du remaniement du système en ligne de Nintendo pour sa Switch.L'avenir nous dira s'il s'agit d'une sur-interprétation ou si l'existence d'un nouvel opus de licence est réel. Pour ma part, je fais parti de ceux qui souhaitent un dernier opus en 3D pour clôturer en beauté, le joli retour de la fanchise sur le devant de la scène

posted the 03/30/2018 at 06:10 AM by k1fry