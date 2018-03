Ce jeu m'attire depuis sa sortie. J'ai toujours aimé la SF et la direction artistique du jeu ne me laisse pas de marbre. J'ai voulu le prendre chaque fois qu'il etait en promo mais plusieurs connaissance m'en ont dissuadé. Et les tests du jeu ne sont pas rassurants. Qu'avez vous pensé du jeu globalement ? Vaut-il le coup malgré ses défauts ?PS : j'ai jamais touché à un Mass effect

Who likes this ?

posted the 03/30/2018 at 01:15 AM by bloodycrow