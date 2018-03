Microsoft

J'ai donné un premier avis il y a peu mais comme j'ai fais pas mal de partie en plus ces derniers temps (de 1 à 4 joueurs selon le moment) j'en profite pour donner un second avis qui va venir compléter le premier (dispo un peu plus bas sur mon blog) et donner quelques infos supplémentaires pour ceux qui hésite à prendre le jeu ou pas.



Bon je reviens trèèès rapidement sur tout l'aspect réalisation, toujours aussi bluffant. Que ce soit par beau temps, de nuit, en pleine mer, couché de soleil ou en pleine tempête, le rendu est juste complètement dingue de chez dingue. La DA est d'enfer, la réalisation magnifique, la bande son au poil, ... bref de ce côté là toujours aussi bluffant.



Concernant le contenu et le gameplay, c'est là ou je voudrais mentionner quelques trucs de plus. Je trouvais le jeu assez mal équilibré quand on était dans un petit navire seul, mais après que l'on m'ait conseillé quelques trucs, j'ai pu voir de nouveaux aspects des batailles navales qui se révèlent au final bien plus tactiques qu'il n'y parait u premier abord. Les possibilités en plein affrontements sont au final très variées avec des résultats jamais définis à l'avance. Les différentes manoeuvres avec l'encre permettent des retournements de situations quand ils sont un minimum maitrisés, de même que l'abordage au canon, ou le fait de plonger et aborder par la voie des mers, sans oublier le lâché de tonneaux de poudre que l'on fait exploser au passage des navires adverses.



Par exemple ce soir on s'est tapé une partie à 4. Au départ un peu chiant car on se tapait une mission marchande (les plus nazes du jeu en gros, franchement ça c'est actuellement le plus gros loupé du titre), puis en rentrant déposer un coffre, on est tombé sur une bataille entre un Sloop (petit bateau pour un ou 2 joueurs) et un galion et on s'est dit "tient on pourrait aller s'en mêler".

Seulement le temps d'arriver le Sloop avait coulé le galion et prenait la fuite en nous voyant débouler. On a voulu regarder sur le lieu de bataille si des objets de valeur ne remontaient pas à la surface, et le sloop qui venait de réparer est revenu à la charge pour essayer de nous couler.

Grosse bataille assez délicate car le Galion est plus délicat à manoeuvrer et il est difficile de se placer correctement, nous avions du mal à le toucher, lui moins mais on arrivait à réparer assez vite pour continuer le combat. Et puis voilà qu'un autre Galion déboule et on se retrouvent pris en sandwich. On a un peu dégusté mais tenu quand même, suffisamment pour que tout le monde se canarde joyeusement, tente d'aborder l'autre, fasse tomber l'encre de l'adversaire pour l'immobiliser, ... le tout sur une semi tempête qui arrivait. Mais on se fait canarder de partout, les dégats sont trop lourds pour que l'on répare avant de couler, mais eux aussi sont bien touchés. Du coup on tente une dernière manoeuvre au moment où ils arrivaient un devant et l'autre derrière, on a mis une direction en faisant tomber l'encre, ce qui nous a permis de nous stopper net et faire un quart de tour sur le côté (merci @Griezvous32 pour l'astuce). On s'est donc retrouvés avec tout nos canons droit sur les 2 bateaux qui, pris de court, ne pouvaient plus manoeuvrer pour esquiver.

En quelques secondes on a lâché 2 salves de 4 boulets de chaque côté alors que l'on coulait, ce qui a valut pour résultat que l'on a coulé tout les 3 ha ha ha.

Bataille mémorable en fin de compte et éclate totale du coup.



C'est dans ce genre de situation que l'on se rend compte que Rare à en réalité parfaitement équilibré son jeu à ce niveau, et vu qu'il n'y a pas vraiment d'historique dans ce domaine, ils ont du bien galérer je pense pour trouver un juste milieu. En tout cas à ce niveau c'est une pure réussite !!



Ensuite on est parti attaquer un fort squelette (ceux qui ont un nuage en crane au dessus). Bon c'est chaud, clairement, et le système de combat demanderait un petit coup de fraicheur pour être au top et plus fun. Le truc chiant, c'est que les combats au sabre partent en couille quand les ennemis vous foncent dessus car quand ils sont trop près on ne les voit plus ou presque. C'est dommage car avec une meilleur gestion des collisions ce serait top !! En tout cas on a galéré pendant 3/4 d'heure à affronter différends types de squelettes (il y a plusieurs sortes qui doivent être tués soient que au sabre, soit que au pistolet, qu'il faut éclairer avant de frapper, ...), mourir revenir sur l'île en se jetant dans les canons, ... bref l'éclate totale là encore malgré le système de combat qui n'est pas parfaitement au point.

Une fois toutes les vagues vaincues, et le paquet de trésors ramenés sur le bateau, on retourne à l'avant poste en 4eme vitesse pour tout déposer avant de se faire attaquer et peut-être tout perdre. Manque de bol un Sloop qui nous a vu partir de l'île à voulu nous attaquer pour nous voler nos trésors. Manque de bol pour eux, un d'entre nous à réussi à monter sur leur bateau pour lâcher leur encre, ce qui les a stoppé net, il a piqué le coffre qu'ils avaient avec eux et a plongé avant qu'on les coule en passant à côté (ils n'ont pas eu le temps de remonter l'encre). En gros ils ont été pris à leur propre piège et on y a gagné au passage.

Le temps de tout déposer, récupérer le pognon et c'était bonheur total.



Le truc hyper cool dans cette histoire c'est qu'au final la session était totalement différente des autres d'avant où l'on se contentait d'effectuer des quêtes (chasser les trésors ou les capitaines squelettes).

La lassitude en fin de compte ne vient pas de ce que propose le jeu je pense, mais plus de la façon de jouer des gens. Si on se contente d'esquiver les autres pour faire ses petites quêtes dans son coin, clairement, en 15h t'as l'impression d'avoir fais complètement le tour. Mais si tu oses aller plus loin et jouer sur tout les plans que propose le jeu, il n'y a pas de raisons de se lasser.

Ca fait des années que des mecs jouent sur des FPS multijoueurs où le seul but est de tuer les autres (en terme de variété on repassera), ou à des jeux de voiture où l'on fait juste la course avec les autres !! Du coup je me pose la question, à quel moment peut-on dire qu'un jeu est limité dans la mesure où il propose déjà plus de choses que la moyenne ?



Le jeu n'est pas parfait c'est clair, ça manque de profondeur sur certains aspects. Je parlais plus haut des combats au sabre ou des quêtes de l'alliance marchande (vraiment chiantes). Par exemple Rare devrait implémenter un système permettant de modifier les stats de son bateau tout en gardant un équilibre (genre mettre +2 en vitesse, ce qui automatiquement va mettre -2 en défense ou en attaque), mettre quelques pnj sur la route qui donneraient un peux plus de vie et de variété avec des missions secondaires (genre croiser un PNJ sur u radeau qui nous demanderait de le déposer à un avant poste, ...).



Bref, clairement le jeu a encore du chemin à faire pour être parfait, mais en l'état il est déjà suffisamment amusant pour peu que l'on s'accroche à faire ce que le jeu nous permet sans se limiter soi-même. Nous en tout cas on s'éclatent et demain soir on remet ça (et on a toujours pas vu le Kraken).