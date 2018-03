Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Horii Yuji précise que les thèmes musicaux seront les mêmes que ceux de la version japonaise. Il n'y aura donc pas de musiques orchestrales. Hokuto Okamoto ajoute que ceci est surtout lié à un problème de temps. Les ajouter aurait donc nécessité de la part de Square-Enix un travail supplémentaire. Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 04 septembre prochain, sur PC et Ps4, puis beaucoup plus tard sur Nintendo Switch...Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-quest-xi-coming-to-ps4-and-steam-on-september-4-2018-switch-ver-coming-much-later.32496/page-43#post-6143757

posted the 03/29/2018 at 09:58 PM by link49