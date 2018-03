Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :En réservant le jeu sur le PSN, vous obtiendrez, en plus de divers objets, ce Thème :Pour rappel, le jeu sortira le 04 septembre prochain, sur PC et Ps4...Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/978985055816052736

posted the 03/29/2018 at 05:28 PM by link49