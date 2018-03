Article de chez Xbox Live.frAlors que les previews pleuvent sur la toile concernant Jurassic World Evolution, Frontier Developments et Microsoft ont ajouté le titre sur le marché Xbox One, nous permettant d’obtenir des informations annexes.Lorsque l’on évoque Frontier Developments, on pense plus exactement à Elite dangerous qu’a un jeu de gestion. Pourtant c’est bien le studio qui développe Jurassic World Evolution sur le thème de Jurassic Park, mais dans une version aussi mignonne que Zoo Tycoon, vous pourrez jouer à l’apprenti John Parker Hammond et dépenser sans compter.On sait maintenant que le titre sera disponible le 12 juin prochain, 6 jours après la sortie du film Jurassic World Fallen Kingdoms. Deux éditions sont maintenant précommandable sur le marché Xbox One à 64.99 € et 59.99 €.Et tout cela en 4K et HDR sur Xbox X.Voici une vidéo de Gameplay