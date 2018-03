C'est la question que se pose la chaînequi comme son nom l'indique est une chaîne Youtube exclusivement consacré à la Nintendo Switch. Ils se sont donc essayé à faire tourner certains jeux sur un PC avec une configuration similaire à la Nintendo Switch pour voir si la console pourrait les gérer et ainsi voir ce que ça donnerait.Comme on peut le voir ses versions ne sont pas faites sans concession technique assez visible, mais certains portage ne sont peut être pas impossible tout en gardant une certaine qualité pour au moins ce que peut faire la console.Pour ma part je préfère attendre des jeux développé spécifiquement pour la Switch.

Residen Evil 7 Crysis 2 Ni no kuni II GTA V

posted the 03/29/2018 at 05:05 PM by kibix971