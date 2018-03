Voici une Information concernant le jeu Hellblade : Senua’s Sacrifice :Ninja Theory dévoile le premier trailer de la version Xbox One X :Le jeu y tourne avec une résolution 4K avec HDR. Pour rappel, cette version sortira le 11 avril prochain...Source : https://gematsu.com/2018/03/hellblade-senuas-sacrifice-xbox-one-trailer

posted the 03/29/2018 at 03:33 PM by link49