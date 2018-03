A quelques mois de la sortie du film Jurassic World Fallen Kingdom, le jeu de Gestion Jurassic World Evolution fera son entrée conjointement le 12 Juin sur PC, PS4 & Xbox One.A noter qu'il existe la version de base avec une skin de véhicule et d'hélicoptère en cas de précommande, mais qu'il y a aussi une version Deluxe avec 5 dinosaures supplémentaires. A l'heure actuelle, il n'y a pas de dinosaures volants ou marins, seuls les terrestres sont représentés!Informations concernant la pré-commande: https://www.jurassicworldevolution.com/pre-order En attendant voici le trailer de pré-commande et une vidéo de Gameplay qui montre le début du jeu (en anglais).Trailer de Pré-commande:Vidéo de Gameplay (en anglais):Liste des dinosaures connu officiellement:AnkylosaurusApatosaurusBrachiosaurusCamarasaurusCeratosaurusChasmosaurusDeinonychusDilophosaurusEdmontosaurusGallimimusKentrosaurusPachycephalosaurusParasaurolophusStegosaurusStruthiomimusTriceratopsTyrannosaurusVelociraptorStyracosaurusCrichtonsaurusMajungasaurusArchaeornithomimusSuchominusMetriacanthosaurusIndominus Rex

posted the 03/29/2018 at 03:12 PM by wildnidhogg