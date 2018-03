Reverie du studio Rainbite debarquera le 5 Avril sur PS Vita en demat et un peu plus tard en physique exclusivement chez Play-Asia.Il s'agit d'un jeu inspiré de Mother 3 pour la partie graphique et de Zelda 3 pour le gameplay, et cerise sur le gateau il sera dispo en plusieurs langues dont le français.Le jeu racontera l'histoire de Tai qui part en vacance sur l'île de Toromi, mais il decouvrira trés vite que des esprits menacent la securité de ses habitants. Tout comme dans les Zelda classiques vous aurez plusieurs donjons avec a l'interieur un nouvel objet.Le jeu sortira plus tard sur PS4.