J'ai pas mal de vieux PC dans mon débarras, surtout des Dell Optiplex en Pentium D ou Core 2 Duo au format SFF mais je savait pas quoi en faire vue leur age avancée (plus de 10 ans).



En faisant des recherches sur le net, je suis tombé sur la distribution Batocera, un fork de Recalbox qui lui est largement supérieur, régulièrement mis à jour et créer par le plus gros contributeur de Recalbox.



Le résultat est excellent. Ces vieilles poubelles deviennent de vrais média center prêt à l'emploi. Niveau consommation en ram, c'est de l'ordre de 200-300 mo, autant dire qu'une barrette de 512-1 go suffit amplement.



Niveau émulation, on peut tout faire tourner sans problème. Le Core 2 Duo encaisse le core Mednafen PSX mais pour le Pentium D et autres CPU faiblard, mieux vaut utiliser PCSX ReARMed qui tourne mieux (il supporte les vibrations en plus).



Pour la N64, ça rame à mort sur les cores Retroarch mais sur un standalone il fonctionne plus ou moins bien.



Par contre pour les shader, faut oublier car beaucoup trop gourmand en ressources.



Pour Kodi, rien à signaler a part que ça tourne parfaitement.



Cela peut devenir une bonne alternative a ceux qui recherche des Raspberry Pi uniquement pour le retrogaming, surtout que la facture monte très vite avec les accessoires.



Le gros avantage de ces PC c'est que débarrassé de Windows, ils sont plus performant dans l’exécution de vidéos HD et en émulation étant donné qu'il y a pratiquement rien qui tourne en arrière plan.