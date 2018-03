- Les chiffres viennent de tombé 160 000 ventes de plus en février ( ventes digital )- 2 millions en boite, 652 000 les 3 premiers jours de sont lancement en demat et donc 160 000 du 29 janvier au 25 février précisément (en demat).- Il va falloir attendre quelques semaines, mois ? pour atteindre les 3 millions uniquement au japon. Un véritable carton made in ps4 au pays du soleil levant, aussi planétaire avec pas moins de 7.5 millions de jeux lâché dans la nature.