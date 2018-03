Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :EDGE a testé les juex suivants :Into the Breach - PC : 9/10Kirby Star Allies - Nintendo Switch : 7/10Moss - PsVR : 7/10Ni no Kuni II : Revenant Kingdom - PC/Ps4 : 7/10Chuchel - PC : 8/10Metal Gear Survive - PC/Ps4/Xbox One : 5/10Where The Water Tastes Like Wine - PC : 5/10Florence - PC : 8/10Il obtient donc la même note que les jeux Kirby Star Allies et Moss...Source : https://www.resetera.com/threads/edge-318-dragon-quest-xi.32704/