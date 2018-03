Adepte des jeux en réalité alternée et autres devinettes, le directeur créatif de No Man's Sky poste une image énigmatique qui pourrait bien teaser une fonctionnalité attendue par les adeptes de la réalité virtuelle.



No Man's Sky bientôt jouable avec le PlayStation VR ?



Le studio britannique aime jouer avec sa communauté, et il faut dire que certaines énigmes, notamment celle menée avec des cassettes audio l'année passée, forcent le respect. Sans doute ne faut-il donc pas prendre la photo ci-contre à la légère. Supprimée du compte Twitter de Sean Murray depuis, elle montre son téléphone, sur lequel nous voyons un message Telegram rempli de chiffres. Des chiffres qui constitueraient, selon certains joueurs, du code hexadécimal ; traduit en lettres, il se transforme en "Morpheus".



Un terme qui fait immédiatement penser au Project Morpheus de Sony, devenu le PlayStation VR. Avant sa sortie, Sean Murray avait décrit No Man's Sky comme "très adapté" à la réalité virtuelle. Avec ce temps additionnel, peut-être l'équipe a-t-elle pu concrétiser ce souhait, ce que nous pourrions vérifier dès cet été avec la sortie de la mise à jour NEXT.