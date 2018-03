Je viens de me faire une dizaine de courses sur Wipeout dans sa version VR (PS4 Pro) et putain cette baffe!Un rêve de gosse vient de se réaliser!Aucun compromis c'est propre, beau, fluide, aussi net que le PSVR peut se le permettre, le gameplay est parfaitement adapté à la réalité virtuelle avec des nouveaux vaisseaux qui tournent à 360 autours du cockpit (pas d'anim des mains par contre, dommage) franchement c'est le pied!Sans parler du mixage son avec les nouveaux effets du menu, bref grosse tuerie!Pour les nouveaux acheteurs c'est juste un passage obligé avec RE7 et Farpoint!

posted the 03/29/2018 at 09:44 AM by blackninja