Vaut-il mieux jouer aux jeux PS1 en version PAL ou NTSC ?



ca ne date pas d'hier mais je remarque que la plupart des jeux NTSC sont plus rapides et sont en pleins écran contrairement aux versions PAL. Le seul point positif qu'on a avec les versions PAL c'est la localisation en francais mais pour certains jeux (les Tomb raider, Resident Evil, FF, jeux Namco), la différence de vitesse est juste flagrante.



Le soucis c'est qu'on a pas une fonction comme sur Megadrive qui permet de forcer le 60hertz, il faut passé par des patch qui te décale l'image n'importe comment, bref un vrais bordel.



Donc d'un coté, des jeux à pleine vitesse et pleins écran, de l'autre des jeux entièrement localisés en français mais plus lents.