Salut tout le monde! Deux petites questions pour vous : - Êtes vous bloqués sur la nuit vous aussi? J'ai joué une bonne heure hier, j'ai voyagé, liberé des postes, fait des missions etc... Il fait toujours nuit! - Avez vous trouvé un moyen d'avancer le temps comme dans les anciens opus? J'ai l'impression qu'ils ont viré cette feature... Je crois aussi qu'il n'y a pas d'options Offline. Il y a un peu de chargement lorsque j'ouvre le menu d'une boutique d'arme. Vous comprenez, il faut laisser le temps de charger tous les skins/micro transactions Et quand je rallume ma ps4 et que le jeu etait en stand-by, il cherche à se reconnecter...

posted the 03/29/2018 at 09:09 AM by ratomuerto