De nos jours la technologie WiFi fait de gros progrès, on vois apparaitre régulièrement de nouvelles normes et de nouveaux reccords sont battus tous les mois...Pour les joueurs en ligne c'est une excellente nouvelle : toujours à la recherche des meilleures performances réseau pour éviter les lag en jeu, l'Ethernet faisait jusqu'à présent l'unanimité sur les performances réseau. Mais qu'en est-il aujourd'hui avec toutes ces nouvelles normes WiFi et les fonctionnalités toujours plus pratiques qui s'ajoutent au routeurs récents ?Ethernet Vs WiFiC'est bien connu chez les gamers du monde entier : Pour profiter du meilleur débit et de la meilleure stabilité du réseau, il faut passer par une connexion câblée en Ethernet.Le WiFi fonctionnant avec des ondes, il y a des pertes de paquets en chemin et donc une connexion moins performante.Les gamers avaient donc compris que pour profiter de la meilleure connexion possible le filaire serais au top ! J'ai moi-même utilisé l'Ethernet pendant des années avec des câbles qui partaient vers mes 2 PC et ma TV connectée à travers toute la maison...Après avoir changé de routeur WiFi récement, je me suis rendu compte que les progrès du WiFi étaient tels que les performances du réseau sans fil me convenaient même pour jouer en ligne.Le WiFi nouveau est arrivé !Le WiFi, vous savez-tous à peu près ce que c'est : des ondes radio qui traversent les murs pour transporter des données à destination d'un appareil connecté...Même si le principe de base est resté le même, le WiFi a tout de même bien évolué depuis grâce à des technologies de plus en plus poussées :- Le Beamforming : Cette nouvelle technologie permet de former un signal WiFi plus puissant et avec plus de portée, en utilisant les antennes du routeur pour "concentrer" l'emmission du signal dans la dirrection de l'appareil récepteur.- Le QoS amélioré : Il me faudrais un article complet pour vous en parler en détails, mais le QoS est un programme à l'intérieur de votre routeur qui lui permet de donner la priorité à tel ou tel type d'application. Pour les joueurs en ligne il est possible de passer les jeux vidéos en priorité élevée et ainsi limiter grandement les lags en jeu.- Les nouvelles normes : Quand on parle de WiFi on parle souvent de normes "802.11". Ces normes évoluent au fil des ans pour proposer des réseaux plus rapides, plus étendus et plus performants en général.Alors, Ethernet ou WiFi ?D'un point de vue purement "performances" je dois vous conseiller d'opter plutôt pour l'Ethernet :Même si le WiFi deviens de plus en plus performant il n'est pas encore passé devant l'Ethernet en terme de débit... Je vous conseille donc d'opter plutôt pour l'Ethernet si vous avez un routeur/une box qui date un peu.L'Ethernet est plus rapide que le WiFi... Evidemment ! C'est plus facile de transmattre un signal dans un câble que par les ondes !Vraiment ? Dans un prochain article , je vous parlerais de la nouvelle norme WiFi 802.11 AD (très peu utilisée encore aujourd'hui) qui permet d'atteindre une vitesse bien suppérieure à l'Ethernet !