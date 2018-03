Voici une Information concernant la Nintendo Switch :SpartanPenny-Punching PrincessThe Adventure PalsMetropolis : Lux ObscuraUrban Trial PlaygroundSuper Rocket ShootoutSling MingAnimated Jigsaws : Beautiful Japanese SceneryThe BunkerSuper Daryl DeluxeMasters of AnimaBombslingerStreets of Red – Devil’s Dare DeluxeRogue AcesUrban Trial PlaygroundWild Guns : ReloadedSouth Park : The Fractured But WholeRunbowGal Gun 2DragoDinoNintendo Labo - Variety KitNintendo Labo - Robot KitNintendo Labo - Custumisation SetDeep OnesDe quoi faire donc...Source : https://twinfinite.net/2018/03/all-nintendo-switch-game-releases-for-april-2018/