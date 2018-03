Syndrome Ubisoft: Maladie qui consiste à faire encore et encore les mêmes jeux, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts.



J'ai acheté far cry 5 parce que j'avais adoré le 3, un peu moins le 4 mais j'avais pris du plaisir (à défaut de m'en souvenir) et je comptais donc à ce que la qualité reste la même.



Le problème c'est que c'est trop la même chose: une fois habitué aux forets/prairies du montana, tu vois que le jeu n'a pas évolué en 6 ans depuis le 3: ca reste un jeu joli pour son époque, avec un gameplay nerveux, mais avec une IA débile, des quêtes répétitives OSEF totales.

Je prends du plaisir, mais franchement le syndrome ubisoft se voit gros comme une maison. On peut même se poser la question si le jeu a pas été torché en 6 mois. Y'a aucune créativité, y'a vraiment rien qui se détache à part 3 ajustements de HUD et quelques variations de game design.



Putain mais tu m'aurais vendu ce jeu comme un dlc du 3 à 20e j'aurai même pas vu la différence.



Je parlerai pas du scénario pour le moment, mais l'intro est sympa sans plus, on voit tout arrivé avant même que l'hélico se pose, heureusement que la petite faith arrive au bon moment plus tard dans le jeu pour moi pour me donner espoir sur un minimum d'interet pour le scénario.



Mais pour le reste c'est du remplissage fait à l'arrache en reprenant les quetes annexes des autres jeux. Tfacon on s'en tape, personne ne lit ni n'ecoute les dialogues, au sinon personne n'aurait l'idée de faire des quetes comme "j'ai entendu qu'un pote était en train de crever dans le chalet en haut à 10 m, mais tu vois là je suis occupé à rien branler donc je peux pas y aller, mais toi t'es un bon boulet, va a ma place, tfacon si tu veux le platine tu le feras. Gros connard de joueur, FDP, bouffe tes couilles batard"



Franchement ca me gave, je me sens insulté en tant que joueur, en tant qu'etre humain avec un minimum de cerveau.



Et cette IA digne d'un nanar, accroupi tu me vois plus alors que je suis en face de toi, les gars qui mettent 3h a tirer, t'as le temps de les rusher avec tes poings, de fumer un cigare, de tuer son college a 5m à la mano, de rouler un joint, de marcher au ralenti devant l'ennemi en face.



On est en 2018, et l'IA semble encore plus pourri que certains jeux de la ps2.



Mais ca fait déjà quelques années que je boycotte ubisoft, je fais exception pour quelques rares jeux qui m’intéressent comme la licence far cry, mais putain ca pue la fainéantise depuis tellement d'années, je me demande comment les gens qui achètent toutes les licences ubisoft arrivent pas à sentir l'odeur des chaussettes pourris et des mouches qui volent sur les tas de merde qui trainent dans les coins, c'est vraiment l'odeur qui se dégage de leurs jeux.



Gamekult a raison de taper sur ce jeu, je suis fanboy de la licence mais trop c'est trop.



Et encore un carton rouge pour ubisoft.