Salut tout le monde, je me suis choppé une Switch il y a peu pour Dark Souls et Project Octopath Traveler, en attendant ces 2 jeux, j'ai passé un petit moment sur la démo de Octopath Traveler et sérieux c'est du tout bon. Gameplay, DA, graphismes, OST etc... tout est bon dedans.J'ai passé à peu près 6H dessus et j'ai fait tout ce qui est possible avec Olberic, j'ai fini son chapitre et je suis allé dans le village d'à coté pour continuer un peu et récupérer Primrose dans l'équipe. Là mes 2 persos sont au lvl max possible dans cette démo (15) et j'ai aussi fini la grotte qui propose des combats contre des ennemis beaucoup plus puissants que dans le reste de la démo mais il n'y a rien au bout à part une pierre tombale. J'ai essayé de chercher un peu partout mais il n'y a plus rien à faire, j'ai même torché la gueule à tous les villageois etc...Le gameplay est vraiment bien pensé pour du tour par tour, en gros les ennemis ont tous un ou plusieurs points faibles et un indicateur concernant la résistance sur ce point faible avant un stun. Si jamais vous tapez assez de fois un ennemi sur son point faible, il sera stun et ne jouera pas pendant un tour. Ce système permet de proposer des combats assez techniques, le fait de faire sauter le tour des ennemis me fait un peu penser à Grandia ou alors Child of Light et ça c'est du bon. Il y a aussi une capacité qui permet de multiplier le nombre d'attaques de base que l'on peut faire en un tour ou alors multiplier les dégâts d'une attaque spéciale.Graphiquement c'est du lourd, c'est de la belle 2D HD avec une DA vraiment très réussie, le seul truc qui me gène c'est le fait que SE édite ce jeu que sur Switch comme si ça n'avait pas sa place sur une console plus puissante comme la PS4 ou la One, on dirait un peu la même pensée de merde que certains joueurs qui disent "Ce jeu n'est pas top sur PS4 mais il passerait très bien sur Vita/Switch" comme si il fallait une console peu puissante pour faire tourner de la 2DConcernant l'OST c'est du lourd, les musiques collent vraiment bien à l'ambiance du jeu et aux décors, j'ai hâte d'en entendre plus.Vivement sa sortie