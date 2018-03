Il y a quelques temps, j'avais évoqué l'argus des jeux vidéo de 1980 à 2000. Un ouvrage sorti aux éditions LVA et plus ou mois affilié à Mister Game Price.



Au préalable et en parallèle à la vidéo sur l'argus, je revenais sur deux autres publications liées aux catalogues de vente aux enchères de la maison Millon. Avec il faut le dire, des prix vertigineux (Megaman X sur Super Nintendo sous blister à 4200 €).



Lors de la sortie de la vidéo, beaucoup de personnes ont été surprises par les estimations faites dans cet argus et les débats furent vifs.



En effet 18 000 cotations de jeux - constatées lors de milliers de transactions entre amateurs et collectionneurs sur les différentes places de marché : magasins, web et ventes entre particuliers - ponctuent le guide et ne semblent pas faire l'unanimité car plusieurs mois après la sortie de ce guide, les contestations continuent à arriver.



Alors bien sûr il y a quelques imperfections et oublis (où sont passés les jeux CD-Rom PC Engine et SuperGrafx !) mais pour une première édition, cela demeure une bonne base de recensement pour celles et ceux qui veulent entamer une collection de jeux. Le guide n'ayant absolument rien d'officiel, la réalité du marché et donc de l'offre et la demande remettent complètement à plat certaines estimations, surtout pour les produits importés.



Au delà de ce guide se pose la question de la valeur des jeux vidéo rétro. Quand on voit que Coryoon sur HuCard PC Engine se négocie dans les 400 €, on se demande où tout cela va s'arrêter...



Et surtout quel avenir pour ces jeux vidéo des années 80-2000 qui finalement concernent essentiellement la génération de joueurs de cette époque et qui par nostalgie sont prêts à débourser des sommes considérables pour retrouver leurs madeleines de Proust vidéoludiques. Est-ce que ces cotations perdureront sur le long terme ?



Et si l'on va plus loin dans la réflexion, les jeux actuels PS4, Switch et Xbox One atteindront-ils un jour de telles cotations ?



Logiquement oui puisque les générations plus récentes de consoles (Dreamcast par exemple) voient le prix de leurs jeux augmenter petit à petit.



C'est ce que pensent aussi plusieurs revendeurs de jeux vidéo qui voient actuellement des personnes faire l'acquisition de jeux en double... L'un pour jouer et l'autre pour le conserver dans son emballage. Surtout pour les éditions collector. Un plaisir de la collection relativement onéreux qui côtoient malheureusement celui moins glorieux de la spéculation.



Entre collectionneurs authentiques, amoureux d'une gamme de machine et spéculateurs avisés qui font gonfler artificiellement les prix en achetant tous les titres "bankables", il devient de plus en plus compliqué de définir le juste prix d'un jeu rétro.





