Voici des Images du jeu Dragon Quest XI :Pour célébrer son annonce en Occident, Square-Enix a dévoilé de nouvelles Images. Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 04 septembre prochain, sur PC et Ps4. La version 3DS ne sortira pas du Japon et la version Nintendo Switch sortira encore plus tard…Source : https://www.dsogaming.com/news/dragon-quest-xi-echoes-of-an-elusive-age-is-coming-to-the-pc-on-september-4th/