La nouvelle Maj de GT Sport arrivera demain, avec 13 nouvelles voitures, dont quelques Super GT, seront ajoutées.[UP]: Le trailer・Lexus au TOM'S RC F ‘16 (Gr.2)・Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 (Gr.2)・Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT ‘16 (Gr.2)・Gran Turismo Red Bull X2014 Standard ‘14 (Gr.X)・Gran Turismo Red Bull X2014 Junior ‘14 (Gr.X)・Aston Martin DB11 '16 (N600)・BMW M3 Sport Evolution '89 (N200)・Eckerts Rod & Custom Mach Forty (N800)・Ford GT40 Mark I '66 (N400)・Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 (Gr.3)・Mazda RX-7 GT-X (FC) '90 (N200)・Nissan GT-R NISMO '17 (N600)・Nissan SKYLINE GT-R V・spec (R33) '97 (N300)Circuit test japonais de Tsukuba.■ Coupe Nissan GT-R (Ligue de pilote débutant)Une course mono-type pour la "GT-R", la ligne de voitures de sport emblématiques de Nissan.■ Red Bull X Series (Ligue de pilote amateur)Course mono-type pour débutant Red Bull X Series, X2014 Jr.■ Championnat japonais GT (Ligue de pilote professionnel)Une course pour les machines de groupe 2 ; pures véhicules de courses conservant le l'allure et les sensations des routières.・Le contre-la-montre VR rejoint l'expérience VR. Découvrez le contre-la-montre en 3D et environnement à 360°.・"Fleurs de cerisier" rejoint la section Scapes.・Des musées ont été ajoutés à la section MINI et Renault Sport de Brand Central.La mise à jour proposera d'autres fonctionnalités, améliorations et corrections.