Voici une Information concernant le jeu The Last of US : Part II :Lors du MCM Comic Con à Birmingham, Troy Baker et Nolan North se sont exprimé sur le jeu. Troy Baker a déclaré que le jeu a l'air magnifique, tout comme son histoire. De plus, ils ont indiqué qu'ils avaient effectué leurs premières séances de Playtest, ce qui signifie que le développement se passe bien. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 n'a pour le moment pas de date de sortie...Source : https://gamingbolt.com/naughty-dog-just-finished-a-playtest-for-the-last-of-us-2-says-troy-baker