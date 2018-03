Un méga guide de 512 pages arrive chez Future Press.Les infos sont encore minces, mais on se doute qu'avec un tel volume, les artworks vont pleuvoirEn préco chez Amazon , sortir mi avril.Attention le livre n'est pas en FR mais en anglais.

posted the 03/27/2018 at 07:39 PM by megaman87