Voici une Information concernant le jeu Far Cry 5 :Alors que la presse lui a accordé de bonnes notes, Gamekult rend son verdict et lui attribue la note moyenne de 5/10. Pour rappel, le jeu est disponible depuis aujourd'hui même...Source : https://www.gamekult.com/jeux/far-cry-5-3050875843/test.html

Who likes this ?

posted the 03/27/2018 at 07:15 PM by link49