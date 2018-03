Nouvelle journée et nouveau petit souci pour Sea of Thieves, malgré le travail acharné des développeurs et la grosse mise à jour normalement disponible pour tous. Cette fois-ci, ce sont les possesseurs du Xbox Game Pass qui ne parviennent pas à accéder au titre.



En effet, si vous tentez de lancer Sea of Thieves via le Game Pass, vous recevrez un message vous demandant si vous êtes sûrs de posséder le jeu, avant de vous demander si le disque est bien dans le lecteur, ce qui n'avance bien pas du tout les utilisateurs du Game Pass, dont le principe repose sur le dématérialisé.



Du côté du développeur, Rare, on a bien pris connaissance du problème comme en témoigne le tweet publié en début de soirée, en promettant naturellement de nous tenir au courant dès qu'il y aura du nouveau.