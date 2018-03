Hi everyone,je viens de terminer la "1ere" saison de La Casa de Papel, série espagnole sur Netflix et j'ai accroché un truc de dingue.Le pitch de départ ne casse pas trois pattes à un canard mais on s'attache vraiment aux personnages et il n'y a aucun point mort!1ere entre guillemets car à la base la série est composée d'une seule et unique saison mais Netflix a décidé de la couper en 2 "saisons".Le final, de la 1ere partie donc, que j'ai maté hier m'a scotché, surtout les dernières minutes avec ce chant de dingue... Mon corps fut envahi de frissons!