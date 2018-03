Au cas où vous l'auriez manqué, la plateforme de streaming ADN était en live aujourd'hui à 17h pour nous annoncer les séries qui seraient reconduites ainsi que leurs nouveaux simulcast pour la saison à venir. Alors sachez d'ores et déjà qu'il y a du lourd et on aura de quoi se faire plaisir ! Sur ce, je vous propose ici un bref récapitulatif de ce qui nous attend dans les jours à venir...À noter que vous pourrez découvrir tous les trailers de chaque animés sur mon blog perso :Et on commence par la nouvelle version animée de Captain Tsubasa. La série comptera 52 épisodes et débutera le 1er avril à 20h05 en H+1 avec des épisodes gratuits pendant 1 mois !Autre série ensuite que j'attends énormément : Megalo Box ! Cette série sera composée de 13 épisodes et sachez qu'elle a été créée spécialement en hommage à la série Ashita no Joe pour les 50 ans ! La série sera diffusée en H+1 tous les jeudis à 19h30 à compter du 5 avril !On ne présente plus My Hero Academia dont la saison 3 sera aussi en simulcast sur ADN à compter du 7 avril à 12h30 ! La saison 3 comportera 25 !Devil's Line comportera 12 épisode et sera diffusée en H+1 tous les samedis à 18h à compter du 7 avril !Dances with the Dragons sera composée de 12 épisode et sera diffusée tous les vendredis à 14h à compter du 6 avril ! La série sera dispo en H+1.Tada Never Falls in Love comportera 13 épisodes et sera diffusée en H+1 tous les jeudis à 15h à compter du 5 avril !Souten no Ken Regenesis sera composé de 12 épisodes et qui n'est autre que le reboot de la série Souten no Ken (prélogie de Hokuto no Ken) ! La série sera diffusée en H+1 tous les lundis à 18h30 à compter du 9 avril !Sinon on retrouvera aussi la suite de Boruto, mais aussi la deuxième partie de la saison 2 de Hôzuki no Reitetsu qui comptera 12 épisodes et dont la diffusion sera faite dès le 7 avril à 19h. Pour finir, High School DxD Hero sera composé de 13 épisodes et sera diffusée en H+1 tous les mardis à 17h à compter du 10 avril ! Cette série est la quatrième saison de la licence.