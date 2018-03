Le jeu culte débarque enfin sur PS4. Dans SUPER BOMBERMAN R, jusqu'à deux joueurs peuvent s'entraider dans le mode « Histoire » pour venir à bout des différents niveaux et sauver la galaxie. Le principe du jeu est toujours aussi simple : guider son Bomberman au sein d'un labyrinthe en utilisant des bombes à retardement pour s'y frayer un chemin et vaincre ses adversaires dans un temps limité. Les joueurs peuvent également s’affronter jusqu’à huit* dans le mode « Bataille » ou se lancer dans le mode compétitif Grand Prix. Le mode Grand Prix voit s’affronter deux équipes, chacune composée au maximum de trois joueurs, au sein de différentes arènes en utilisant les capacités spéciales des personnages.

