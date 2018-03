Voici une Information autour du jeu The Witcher III : Wild Hunt :Le très attendu patch HDR sur PS4 Pro pour le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt est encore en préparation car le processus de développement a rencontré de nombreux problèmes. Selon Marcin Momot, le patch est encore en développement, mais en raison du fait que l’équipe ait découvert quelques bugs supplémentaires, ils ont besoin de plus de temps pour le terminer. Il ajoute que ne voulant pas compromettre la qualité de la mise à jour, il faudra faire preuve encore de patience. Pour rappel, le Patch HDR a déjà été mis à disposition sur Xbox One X, avec des graphiques en 4K. Il faudra attendre encore un peu pour que ça soit également le cas sur Ps4 Pro…Source : https://www.gamepur.com/news/28707-witcher-3-ps4-pro-hdr-patch-delayed.html