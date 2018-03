Bardock et de Broly arrivent demain dansmais certains joueurs ont déjà accès aux deux Saiyans tant attendus par les fans des OAV.L'un d'eux,, a pu poster une vidéo contenant les versions anglaise et japonaise (à partir de 3 minutes et 18 secondes, vous pouvez me remercier dans les commentaires) des nouveaux Dramatic Finishes :Que dire si ce n'est... que c'est super classe ! J'adore surtout celui de Bardock, magnifique mise en scène et c'est cool de le voir se débarrasser de Freezer de cette manière.Vivement l'arrivée des deux bougres demain !