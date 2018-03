Hello les gamers,Aujourd'hui je suis de retour pour vous donner mon premier avis sur le jeu Atelier Lydie & Suelle et dans la version Nintendo Switch. Cette vidéo ne contient aucun spoils, le jeu sort officiellement le 30 mars.On va parler de la version nomade et dock et autant vous le dire de suite c'est pas fou techniquement surtout en mode nomade qui souffre de sérieuses baisses de framerate. Le jeu en lui-même est à coup sûr un portage de la version Playstation Vita (qui elle ne sort pas en europe) et à quelques carences graphiques : aliasing, couleurs baveuses etc... par rapport à la version Playstation 4. Il sort également sur PC via Steam.Le jeu en lui-même est très plaisant, il comporte les voix japonaises mais n'est pas sous-titré en français, bon on a l'habitude maintenant. L'histoire et les personnages principaux sont agréables et prends le dessus sur le côté technique et n'empêche pas de s'amuser et profiter au mieux du jeu, même en nomade. On oublie pas bien sûr l'OST du jeu très prenante et fait un bon boulot.La vidéo se compose ainsi : en trois minutes je vous parle de l'aspect technique et des différences entre la version nomade et celle en mode dock (+ capture mode nomade) et le reste de la vidéo est du gameplay en mode dock non commenté et sans spoils, un condensé des deux premières heures.Ah oui R.I.P à ma webcam qui vient de rendre l'âme après la vidéo, elle a eu du mal à tournée celle-ci ! Bref .....