C'est une annonce Linkedin qui a propagé les spéculations presque aussi vite qu'un conflit entre Forerunners et Précurseurs. Le studio 343 Industries, en charge de la franchise Halo depuis l'épisode 4 et la fin de la première trilogie signée Bungie, est actuellement à la recherche d'un directeur créatif "inspirant" pour aider une équipe de développement externe à créer une "toute nouvelle expérience dans l'univers de Halo". Expérience cosmétique ou confirmation d'un jeu à part entière ?



Aucune information quant à la nature exacte du projet n'a fuité, mais en découvrant qu'une "expérience professionnelle avec la réalité virtuelle" ou avec le moteur Unreal Engine 4 n'est pas une condition indispensable au recrutement - il s'agit juste de "plus" dans le profil recherché -, on peut légitimement s'interroger sur le niveau de son ambition. Des qualités de collaboration et de communication sont davantage mises en avant, et on note avec intérêt que chaque candidat(e) doit déjà avoir occupé des fonctions similaires dans la conception d'un jeu triple A sur PC ou consoles. De quoi rendre plausible la sortie prochaine de Halo 6 ? Rien n'est moins sûr tant les nouvelles aventures du Major John-117 demeurent officieuses - tout juste sait-on qu'une équipe réduite travaille actuellement au portage de la compilation The Master Chief Collection sur Xbox One X, alors qu'une structure 343 plus étoffée est elle affectée au "prochain FPS Halo". À en croire la lecture d'un billet de blog publié au mois de janvier, le développement des deux projets en parallèle se déroule sans heurt et n'entraîne pas de "chevauchement de ressources".



Au-delà des informations et des indices semés par 343 Industries, ce futur recrutement en lien avec un concept VR confirme la volonté du studio de mettre plus qu'un bout de casque dans ce marché en pleine expansion, plusieurs mois après le lancement de l'expérience Halo Recruit compatible avec la réalité mixte Windows.